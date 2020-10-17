Menopozda duygudurum değişikliklerine dikkat

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:13 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:14

Kadın yaşamında olağan ancak önemli bir dönüm noktası olan menopoz döneminde duygudurumda değişimler görülebileceğini belirten uzmanlar, özellikle çökkünlük hissi, kaygılar, huzursuzluk, unutkanlık ve dikkatte azalma, uyku bozukluğu gibi yakınmaların birçok kadında görülebileceğine işaret ediyor.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, “Aslında menopoz dönemi psikiyatrik bozuklukların belirgin şekilde arttığı bir dönem değildir. Ancak menopozun doğal şekilde olmadığı (örneğin tıbbi nedenlerle yumurtalıkları alınarak cerrahi olarak menopoza giren) kadınlarda, erken menopoza giren kadınlarda, önceden duygudurum bozuklukları olan kadınlarda, doğum sonrası depresyon yaşamış kadınlarda, uyku bozukluğu olan kadınlarda, yaşam stresi yüksek olan kadınlarda, sıcak basması gibi fizyolojik menopoz belirtilerini belirgin şekilde yaşayan kadınlarda menopoz dönemi psikolojik açıdan daha risklidir. O nedenle bu özellikleri olan kadınlarda menopoz dönemiyle birlikte psikiyatrik bozukluklar açığa çıkabilir” diye konuştu. Menopoz döneminde aile ve arkadaş desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Yertutanol, yaşamdan keyif alınan aktivitelere devam edilmesini tavsiye ediyor.