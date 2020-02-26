Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1537
  • 6,6945
  • 324.991
  • 114365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Menopoz depresyonu tetiklemez

Menopoz depresyonu tetiklemez

Menopoz depresyonu tetiklemez

Menopoz kimileri için kadınlığın sonu olarak algılansa da alınacak bir takım önlemlerle bu dönem, ikinci bahara dönüşebiliyor.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Ece Orhon’a göre menopoz dönemi kadınlığın bitişi değil, yeni bir hayatın başlangıcı. Orhon, “Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak sıcaklık hissi, ateş basmaları, gece terlemeleri, çarpıntı, uyku düzensizlikleri gibi sorunlar yaşanabiliyor. Yaşanan bu belirtiler aynı zamanda kadının psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Bu dönemde en sık görülen ruhsal ve somatik yakınmalar ise huzursuzluk, gerginlik, yorgunluk, özgüvende azalma, iç sıkıntıları, isteksizlik, konsantrasyon eksikliği ve alınganlaşma. Bellek sorunları, vücutta ödem, mide bağırsak sisteminde bazı yakınmalar da bu dönemde ortaya çıkabiliyor” diyor. Orhon, “ Kadınlar menopoz döneminde zaman zaman depresif ruh hali yaşayabiliyor” diye de ekliyor. 


Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?
Ramo dizisine flaş transfer!
Ünlü oyuncudan estetik itirafı
<p>Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sı

İdlib'de muhalifler, Esed'ın tankını ZPT ile kovaladılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zeytinin az bilinen mucizevi faydaları

Dünyanın beklediği haber geldi! Aşısı bulundu