Menopoz depresyonu tetiklemez

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Ece Orhon’a göre menopoz dönemi kadınlığın bitişi değil, yeni bir hayatın başlangıcı. Orhon, “Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak sıcaklık hissi, ateş basmaları, gece terlemeleri, çarpıntı, uyku düzensizlikleri gibi sorunlar yaşanabiliyor. Yaşanan bu belirtiler aynı zamanda kadının psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Bu dönemde en sık görülen ruhsal ve somatik yakınmalar ise huzursuzluk, gerginlik, yorgunluk, özgüvende azalma, iç sıkıntıları, isteksizlik, konsantrasyon eksikliği ve alınganlaşma. Bellek sorunları, vücutta ödem, mide bağırsak sisteminde bazı yakınmalar da bu dönemde ortaya çıkabiliyor” diyor. Orhon, “ Kadınlar menopoz döneminde zaman zaman depresif ruh hali yaşayabiliyor” diye de ekliyor.