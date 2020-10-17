Menisküs ileri yaş hastalığı değil

Diz ekleminde ağrı ve şişlik şeklinde şikayetlere yol açan menisküsün erken dönemde tedavisi büyük önem taşıyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs, ileri yaşlarda diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor. Uzmanlar, operasyon geçiren hastaların hızlıca normal hayata dönebildiğini belirtiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, “İlk olduğu dönemde, özellikle travmayla oluştuysa diz ekleminde şişlik ve ciddi bir ağrıya neden olabiliyor. Tedavisi de yaş gruplarına göre değişiyor. Genç yaşlarda daha çok menisküsün yırtılan kısmını tamir etme seçeneğini göz önünde bulunduruyoruz. Menisküsün yırtılan kısımlarını kapalı teknikle dikiyoruz” diye konuştu.