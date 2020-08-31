Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde ajansın kaderi değişecek

Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan ‘Menajerimi Ara’, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Bu hafta; Ego Ajans, Nadir’in ölüm haberi ile yıkılır. Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir’in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle’nin kaderi şimdi Nadir’in tek mirasçısı Ceylan’ın iki dudağının arasındadır. Bu sırada Barış ve Beren’in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış’ın arasını düzeltme işi Dicle’ye kalır. Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır. Menajerlerimiz Nadir’in müşterilerini devralmak durumunda kalır. Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar.