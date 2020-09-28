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  • Melisa Tapan ve Nicholas Giraud ile ilk kez görüntülendi! Panikleten kare
28 Eylül 2020 Pazartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Melisa Tapan ve Nicholas Giraud ile ilk kez görüntülendi! Panikleten kare

Melisa Tapan ve Nicholas Giraud ile ilk kez görüntülendi! Panikleten kare
- RECEP ASLAN

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, bir süredir beraberlik yaşadığı Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud ile Bebek'te ilk kez görüntülendi.

Bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikili Melisa Tapan ve Nicholas Giraud, art arda patlayan flaşlarla yüzlerini kapattı. Panikleyen Tapan, erkek arkadaşına 'Aşkım bizi çekiyorlar. Hızlıca gidelim' diye seslenerek hızlı adımlarla aracına yöneldi. İkili araca bindikten sonra da yüzlerini gizlemeye çalıştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Seda Sayan'ın esteti

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