Melisa Tapan ve Nicholas Giraud ile ilk kez görüntülendi! Panikleten kare

Bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikili Melisa Tapan ve Nicholas Giraud, art arda patlayan flaşlarla yüzlerini kapattı. Panikleyen Tapan, erkek arkadaşına 'Aşkım bizi çekiyorlar. Hızlıca gidelim' diye seslenerek hızlı adımlarla aracına yöneldi. İkili araca bindikten sonra da yüzlerini gizlemeye çalıştı.