Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Melis Sezen'in tatil dönüşü yeni sezon görüşmeleri başladı
30 Ağustos 2020 Pazar 21:55 | Son Güncelleme:

Melis Sezen'in tatil dönüşü yeni sezon görüşmeleri başladı

Melis Sezen'in tatil dönüşü yeni sezon görüşmeleri başladı

Genç oyuncu Melis Sezen, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tatil dönüşü yoğun bir tempoyla karşılaşan oyuncu, “Bir süredir tatildeydim. Sakin bir seyahat yaptım, gezmediğim yerleri gezip dolaştım. Şimdi de görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir proje yok fakat yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğinde olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
İsrail gazetesinden ortalığı karıştıracak iddia:
Hafter'in yeni hedefi
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
Suudi Arabistan'dan Kabe kararı
Annelerin evlat nöbeti

Annelerin evlat nöbeti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor