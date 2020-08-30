30 Ağustos 2020 Pazar 21:55 | Son Güncelleme:
Tatil dönüşü yoğun bir tempoyla karşılaşan oyuncu, “Bir süredir tatildeydim. Sakin bir seyahat yaptım, gezmediğim yerleri gezip dolaştım. Şimdi de görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir proje yok fakat yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğinde olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.
Melis Sezen'in tatil dönüşü yeni sezon görüşmeleri başladı
Genç oyuncu Melis Sezen, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Tatil dönüşü yoğun bir tempoyla karşılaşan oyuncu, “Bir süredir tatildeydim. Sakin bir seyahat yaptım, gezmediğim yerleri gezip dolaştım. Şimdi de görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir proje yok fakat yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğinde olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.