Melis Sezen'in tatil dönüşü yeni sezon görüşmeleri başladı

Tatil dönüşü yoğun bir tempoyla karşılaşan oyuncu, “Bir süredir tatildeydim. Sakin bir seyahat yaptım, gezmediğim yerleri gezip dolaştım. Şimdi de görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir proje yok fakat yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğinde olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

