23 Eylül 2020 Çarşamba 20:45 | Son Güncelleme:
Melih Kibar anısına hazırlanan albümün sürprizi Ceza!
Ünlü besteci Melih Kibar, ölümünün 15. yılında ‘Mesaj' isimli özel bir albümle anılıyor.
Ünlü besteci Melih Kibar, ölümünün 15. yılında ‘Mesaj’ isimli özel bir albümle anılıyor. Bestesi Melih Kibar’a sözleri rap müziğin sevilen isimlerinden Ceza’ya ait “Yeni Mesaj” isimli çalışma albümün çıkış şarkısı oldu. Yapımcılığını Seda Sertbaş’ın aranjörlüğünü Alper Erinç’in üstlendiği single bugün müzikseverlerle buluşacak.