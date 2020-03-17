Mehteran başı havada yakaladı

TESADÜF ESERİ ORADAN GEÇİYORLARDI



Bursa Merinos Kavşağı üzerinde ekmek teknesini zabıtalara kaptıran 33 yaşındaki G.B. adlı seyyar satıcı intihar edeceğini söyleyerek Bat-Çık üzerindeki demir korkuluklara çıktı. O sırada olay yerinden geçen otobüsteki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mehter Takımı aracı durdurdu.

Seyyar satıcı G.B.'nin kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı. Bursa Belediyesi'nin mehter takımındaki Şaban Gülşen bir hayat kurtarmanın gururunu yaşadı.

'EKMEK TEKNEM GİTTİ BEN ÖLDÜM'



Mehteran başı Şaban Gülşen yavaş yavaş gencin yanına yaklaşarak ikna etmeye çalıştı. Kararından vazgeçmeyen G.B. "Ben öldüm" diyerek kendisini demir korkulukların üzerinden boşluğa bıraktı. 1.98 boyundaki mehteran başı, bir anda hamle yapıp genci havada yakalayarak kurtardı.