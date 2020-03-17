Mehteran başı havada yakaladı
Zabıtalarla tartışan seyyar satıcı kendini korkuluklardan atmak istedi. Olayı görüp yanına giden mehter ekibi genci ikna etmeye çalıştı, olmadı. 33 yaşındaki G.B. bedenini boşluğa bıraktı, 1.98'lik mehteran başı havada yakalayıp kurtardı.
TESADÜF ESERİ ORADAN GEÇİYORLARDI
Bursa Merinos Kavşağı üzerinde ekmek teknesini zabıtalara kaptıran 33 yaşındaki G.B. adlı seyyar satıcı intihar edeceğini söyleyerek Bat-Çık üzerindeki demir korkuluklara çıktı. O sırada olay yerinden geçen otobüsteki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mehter Takımı aracı durdurdu.
Seyyar satıcı G.B.'nin kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı. Bursa Belediyesi'nin mehter takımındaki Şaban Gülşen bir hayat kurtarmanın gururunu yaşadı.
'EKMEK TEKNEM GİTTİ BEN ÖLDÜM'
Mehteran başı Şaban Gülşen yavaş yavaş gencin yanına yaklaşarak ikna etmeye çalıştı. Kararından vazgeçmeyen G.B. "Ben öldüm" diyerek kendisini demir korkulukların üzerinden boşluğa bıraktı. 1.98 boyundaki mehteran başı, bir anda hamle yapıp genci havada yakalayarak kurtardı.