Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Fırıncı vefat etti!

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Mehmet Fırıncı bir süredir böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Fırıncı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, ailecek fırıncılık ile uğraştıkları için "fırıncı" olarak adlandırılmaktadır. Risale-i Nur’ların dünyada birçok dile çevrilmesinde etkili olan isimlerden biridir.

MEHMET FIRINCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Mehmet Fırıncı, 1928 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç’tir. Ailece fırıncılık yaparak geçindikleri için kendisine “fırıncı abi” denilmektedir.1950-60 yılları arasında Said Nursi’nin yanında, hizmetinde bulundu.

Sözler Yayınevi, Söz Basın, Nesil Yayınları, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı gibi hizmet eksenli çalışmaların kurucusu oldu. Mehmet Fırıncı Risale-i Nur’ların İngilizceye çevrilmesi ve uluslararası akademik çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin aslına rücu etmesi vesileyle arayıp "hayırlı olsun" temennilerini ilettiği, Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki talebesi Mehmet Fırıncı, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin duygularını anlatırken; hayatıyla ilgili de bilgiler vermişti.

Aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı hoca, asıl adının Mehmet Nuri Güleç olduğunu, 1945 yılında ailesiyle birlikte Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret ettiklerini, burada ne iş yaptığının sorulduğunu, fırıncılıkla uğraştığını söylemesi üzerine, Said Nursi'nin kendisine "Mehmet Fırıncı" dediğini anlattı.

Mehmet Güleç olarak kendisini kimsenin tanımadığını ifade eden Fırıncı, "Hep Mehmet Fırıncı'yı bilirler. Böylece bir hayatın içine girmiş olduk. Said Nursi Hazretlerinin eserlerinin okutulması, neşri, çalışmalarıyla meşgul olduk. Bu sebeple yaşlanınca da 'Fırıncı abi' olduk." diye konuştu.

Mehmet Fırıncı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Nur Vakfı Başkanıydı.