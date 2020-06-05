05 Haziran 2020 Cuma 21:10 | Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ'dan sahte isim uyarısı!
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, sahte hesapların önüne geçebilmek için kendine yeni bir adres almak zorunda kaldı.
Eşi Arzum Onan'ın Instagram hesabından sayfasının reklamını yapan Mehmet Aslantuğ'un ilk paylaşımı da adını kullanarak gönderi yayımlayanlara seslenmek oldu. “Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.