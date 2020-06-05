Mehmet Aslantuğ'dan sahte isim uyarısı!

Eşi Arzum Onan'ın Instagram hesabından sayfasının reklamını yapan Mehmet Aslantuğ'un ilk paylaşımı da adını kullanarak gönderi yayımlayanlara seslenmek oldu. “Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.