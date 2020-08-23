Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den kas tepkisine sert yanıt!

Suden’in açıklaması bazı ünlü isimler tarafından da beğeni aldı. Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştiriler alan Suden şunları yazdı: “Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana ‘o kaslarla erkek gibi olmuşsun’ demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen”