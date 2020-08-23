23 Ağustos 2020 Pazar 22:13 | Son Güncelleme:
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den kas tepkisine sert yanıt!
Şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından verdiği ‘kas' tepkisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Suden’in açıklaması bazı ünlü isimler tarafından da beğeni aldı. Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştiriler alan Suden şunları yazdı: “Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana ‘o kaslarla erkek gibi olmuşsun’ demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen”