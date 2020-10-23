Mavi kuyruklu bülbül Türkiye'de

Türkiye’de 4. kez görülen türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri deltaya akın etti. Araştırma ekibinden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Mavi kuyruklu bülbül Finlandiya, Rusya, Tayvan’a kadar dağılım gösteren bir tür. 1980’li yıllarda Asya'nın yoğun fırtınalı dönemlerinde Avrupa’da nadir olarak rastlanılan bir türdü. Türkiye’de de bu 4’üncü kaydı, geçen sene Kızılırmak Deltası’nda yine yakalamıştık. Mavi kuyruklu bülbül, Kızılırmak Deltası’nın 359’uncu türüydü" dedi.

