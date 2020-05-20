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  3. Mavi kantaron cilt hücrelerini yeniler

Mavi kantaron cilt hücrelerini yeniler

Mavi kantaron cilt hücrelerini yeniler

Hücre yenileme özelliği olan 'mavi kantaron' ciltteki pek çok sorunu ortadan kaldırıyor.

Cilt için kantaron yağı, en çok leke, kızarıklık ve siyah noktaları gidermek için tercih ediliyor. Akşam saatlerinde veya gece yatmadan önce birkaç damla kantaron yağı sürerek, leke ve izlerden büyük oranda kurtulabilirsiniz. Kantaron yağının çok ince bir tabaka halinde, bir pamuğa birkaç damla damlatarak yüze uygulanması yeterlidir. Her tip cilt için kullanılabilir ama sorunlu ciltlerde önce azar azar uygulayarak, cildin nasıl tepki verdiğini ölçmekte fayda vardır.


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