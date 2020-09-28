28 Eylül 2020 Pazartesi 18:31 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde İnci'nin zor kararı
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler olacak? Safiye'nin İnciyi evlerinde kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.
İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar paylaşıyor.