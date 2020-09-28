Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde İnci'nin zor kararı

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar paylaşıyor.

