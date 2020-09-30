30 Eylül 2020 Çarşamba 18:39 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah açıkladı! 'Safiye kadar takıntılı değilim'
'Masumlar Apartmanı' dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, set çıkışı Kız Kulesi'ndeydi.
Reytinglerin başarısından dolayı mutlu olduklarını söyleyen 'Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep, dizideki temizlik takıntılı Safiye karakteri kadar takıntılı olmadığını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, kendi özel hayatında dizideki rol arkadaşı Ezgi Mola gibi takıntıları olmadığını, onun takıntılarını gördükçe kendi takıntılarını, büyük bir sorun olarak nitelendirmediğini belirtti.