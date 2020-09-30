Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah açıkladı! 'Safiye kadar takıntılı değilim'

Reytinglerin başarısından dolayı mutlu olduklarını söyleyen 'Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep, dizideki temizlik takıntılı Safiye karakteri kadar takıntılı olmadığını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, kendi özel hayatında dizideki rol arkadaşı Ezgi Mola gibi takıntıları olmadığını, onun takıntılarını gördükçe kendi takıntılarını, büyük bir sorun olarak nitelendirmediğini belirtti.

