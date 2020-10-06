Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu tepkilerden memnun

'Masumlar Apartmanı’nda rol alan Birkan Sokullu, kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy’deydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, 'Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

