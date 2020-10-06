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  • Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu tepkilerden memnun
06 Ekim 2020 Salı 21:15 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu tepkilerden memnun

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu tepkilerden memnun

'Masumlar Apartmanı' dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, evlilik yolunda ilerlediği kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy'deydi.

'Masumlar Apartmanı’nda rol alan Birkan Sokullu, kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy’deydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, 'Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

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