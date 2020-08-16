Maske burun tıkanıklığı hissi veriyor

Maske kullanımının solunum üzerine etkisi daha önce de bir kaç kurum tarafından araştırılmış ve özellikle solunumu objektif kriterlerle bozmadığı açıklanmıştı. Bu çalışmalar, kanda oksijen düzeyini çeşitli metotlarla ölçerek yapılmıştı. Ancak burun tıkanıklığı hissinin objektif metotlarla ölçüldüğünde hastanın yakınması ile uyumlu olmadığı ortaya çıktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi KBB Bölümü doktorları Prof. Dr. Murat Cem Miman ve Op. Dr. Mustafa Uslu, “Her ne kadar maske kullanımı kişilere sıkıntı verse de kullanmamanın hayati riski nedeniyle pandemi döneminde maske kullanımının bırakılmamasını önemle tavsiye ediyoruz. Maske kullanımının solunum üzerine objektif bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu çalışmada da maskenin psikolojik yan etkisi üzerinde durulmuştur” dedi. Prof. Dr. Miman, maskenin ağız, burun ve çeneyi kapatacak şekilde doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.