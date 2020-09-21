'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May oyunculuğa nasıl başladı? İşte yanıtı!

Mankenlik döneminde aynı zamanda reklam filmi çektiğini de söyleyen May, oyunculuğa geçişinde bunun rol oynadığını belirtti. May, “Reklamdan sonra dizi teklifi geldi. Dizi başka bir şey, reklam gibi değil. Oradan dizi çekimleri başladı. Artık, bu işi yapmaya karar verdim” diye konuştu.