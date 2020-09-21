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  • 'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May oyunculuğa nasıl başladı? İşte yanıtı!
21 Eylül 2020 Pazartesi 22:02 | Son Güncelleme:

'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May oyunculuğa nasıl başladı? İşte yanıtı!

'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May oyunculuğa nasıl başladı" İşte yanıtı!

‘Maria ile Mustafa' dizisinin başrol oyuncularından Brezilyalı Jessica May, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Mankenlik döneminde aynı zamanda reklam filmi çektiğini de söyleyen May, oyunculuğa geçişinde bunun rol oynadığını belirtti. May, “Reklamdan sonra dizi teklifi geldi. Dizi başka bir şey, reklam gibi değil. Oradan dizi çekimleri başladı. Artık, bu işi yapmaya karar verdim” diye konuştu.

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