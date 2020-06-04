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  3. Mardinli Markus'a Kanada yolu göründü
04 Haziran 2020 Perşembe 01:02 | Son Güncelleme:

Mardinli Markus'a Kanada yolu göründü

Mardinli Markus'a Kanada yolu göründü

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan dünyaca ünlü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) liseli öğrenciler arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kalan Mardinli Markus Acar'a (18), Kanada'nın önde gelen 4 üniversitesi birden kapılarını açtı.

Ödünç aldığı bilgisayarla dereceye kalan Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden yana kullandı.

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