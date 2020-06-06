Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Mankenli sosyal mesafe
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Mankenli sosyal mesafe

Mankenli sosyal mesafe

Kafelerde sosyal mesafe kuralı gereği, bir masa boş, bir masa dolu olacak. Bazı işletmeler boş masalara manken yerleştirerek hem mekanı kalabalık gösterdi, hem de mesafeyi korudu.

DEĞİŞİK KIYAFETLER GİYDİRİLDİ

Yeni normalleşme süreciyle 1 Haziran'da açılan kafelerde, sosyal mesafe kuralı gereği bir masa dolu bir masa boş kalacak şekilde dizayn edildi. 

Bazı işletmelerde boş kalması gereken masaların üzerine rezerve yazısı konularak değişik kıyafetler giydirilen cansız mankenler oturtuldu. Böylelikle kafeye gelen müşterilerin bu masalara oturması engellenerek sosyal mesafe sağlanıyor.

UYGULAMA MORAL YÜKSELTİYOR

Bazı mankenlerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirilmesi hem müşterilerin hem de yoldan geçenlerin beğenisini topluyor. Artvin’de bu yöntemi uygulayan işletmenin sahibi Emrah Özkan, "Bir taraftan da kafenin daha kalabalık görünüp iş yeri sahibi olarak bizlerin ve müşterilerin moralini yükseltmek, toplumdaki o psikolojik baskıyı düzeltmek adına bunu yaptık" dedi.

Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Libya'dan petrol atağı! Yeniden açıyor
Roma senatörüne anneden yazıt
'Yabani hayvan pazarları kapanırsa salgın biter'
İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve grafiklerle Suriye'de son durum
ABD'de sular durulmuyor! Protestolarda neler yaşanıyor?

ABD'de sular durulmuyor! Protestolarda neler yaşanıyor?

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açt&#x

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?

Sürücülerin aklını başından alan anlar...

Sürücülerin aklını başından alan anlar...