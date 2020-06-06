Mankenli sosyal mesafe

DEĞİŞİK KIYAFETLER GİYDİRİLDİ

Yeni normalleşme süreciyle 1 Haziran'da açılan kafelerde, sosyal mesafe kuralı gereği bir masa dolu bir masa boş kalacak şekilde dizayn edildi.

Bazı işletmelerde boş kalması gereken masaların üzerine rezerve yazısı konularak değişik kıyafetler giydirilen cansız mankenler oturtuldu. Böylelikle kafeye gelen müşterilerin bu masalara oturması engellenerek sosyal mesafe sağlanıyor.

UYGULAMA MORAL YÜKSELTİYOR

Bazı mankenlerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirilmesi hem müşterilerin hem de yoldan geçenlerin beğenisini topluyor. Artvin’de bu yöntemi uygulayan işletmenin sahibi Emrah Özkan, "Bir taraftan da kafenin daha kalabalık görünüp iş yeri sahibi olarak bizlerin ve müşterilerin moralini yükseltmek, toplumdaki o psikolojik baskıyı düzeltmek adına bunu yaptık" dedi.