İnsan hakları savunucu Malcolm X'in hayatı: Malcolm X kimdir?

1925 yılında ABD Nebraska’da dünyaya gelen Malcolm X, insanlık tarihinin en etkili isimleri arasında yer alıyor. Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X'in dönüm noktalarında birisi de hapishaneye girmesiyle olmuştur. New York'da bulunan Audubon Ballroom tiyatro salonunda ailesinin gözü önünde öldürülen Malcolm X'in hayatı...

MALCOLM X KİMDİR?

19 Mayıs 1925 tarihinde Nebraska eyaletinde dünyaya geldi. Asıl adı Malcolm Little'dır. Babası Reverend Earl Little, siyahilerin Amerika'da hiçbir zaman hak ettikleri özgürlüğe kavuşamayacağını düşünen bir Baptist idi. Babası Reverend Earl, 4 kardeşini beyazlar tarafından işlenen cinayetlere kurban vermiş ve kendisi de 1931 senesinde faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Babasının hayatını kaybetmesi üzerine Malcolm ve kardeşleri çeşitli ailelerin yanına, annesi ise akıl hastanesine yerleştirilmiştir.

Başarılı bir öğrenci olan Malcolm X, avukat olmak istediğini söylediğinde öğretmeni daha gerçekçi olup “marangoz” olmasını tavsiye edince, beyazların eğitim sisteminde yeri olmadığını anladı. 15 yaşında okulu bırakma kararı aldı. 20’li yaşlarında hırsızlık suçundan 10 yıl hüküm giydi.

Hapishane, Malcolm X’in hayatını değiştiren en büyük dönüm noktası oldu. “Düşünmek için en iyi yer ya üniversite ya da hapishane” diyen Malcolm X, demir parmaklıklar ardındaki yıllarını hapishanenin kütüphanesinde okuyarak geçirdi. Burada, Elijah Muhammed'in lideri olduğu Nation of Islam (İslam Milleti) hareketi ile tanıştı. Hırsız ve adi bir suçlu olarak girdiği hapishaneden 1952 yılında sivil haklarla mücadelede Amerikan tarihine damga vuracak bir lider olarak tahliye edildi.

Malcolm X’in Nation of Islam içinde en etkili ama aynı zamanda en dalgalı dönemi 1960-1964 yıllarında oldu. Hareketin ulusal temsilcisi, Amerika’daki en medyatik yüzüydü. Öte yandan, kendisine ve ailesine FBI ve polis baskısı artarken, hareket içinde de kıskançlıklar ve çıkar endişeleri nedeniyle sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

14 Şubat 1965'te New York East Elmhurst’te ailesinin yaşadığı eve 03.30 civarı yangın bombası atıldı. Bu olaydan bir hafta sonra (21 Şubat 1965) Harlem’de Audubon Ballroom konferans salonunda yaklaşık 400 kişiye konuşma yapacağı sırada suikaste uğradı.