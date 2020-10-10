Lösemiyle savaşırken üniversiteyi kazandı

Kalp çarpıntısı şiddetlenen ve halsizleşen genç, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tetkikler sonucunda Yaldız'a lösemi teşhisi konuldu. Apar topar tedavi süreci başlayan Berkay, öğretmenlerinin desteğiyle liseden mezun oldu. Mezuniyet kepini hastane odasında atan Yaldız, özel bir üniversitede görsel iletişim tasarımı bölümünü kazandı. Şu an tedavisi ilaçlarla evde devam eden genç, üniversite eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

