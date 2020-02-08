Londra'da sır dolu bir hikaye: Bana Vera De

Hilal YILDIRIM

İlk romanı ‘Dilnişin’ ile edebiyat dünyasına adım adan Gazeteci Yazar Şenay Ordu, yine bir psikolojik gerilim romanıyla okurlarının karşısına çıktı. Meslek yaşamına suç vakalarını haberleştirerek başlayan Ordu, 15 yıldır Londra’da yaşıyor. Ordu, aynı zamanda Birleşik Krallık Suç Yazarları Derneği (The Crime Writers’ Association) üyesi. Ordu ile hem yeni romanını hem de gerilim romanlarının son yıllardaki artış sebeplerini konuştuk. ‘Bana Vera De’, Londra’da bir apartman dairesine kapatılan genç ve güzel Evin ile patronuna platonik olarak aşık olan sekreter Nesteren’in sır dolu hikayesini anlatıyor. Evin gerçeklerle kâbusların iç içe geçtiği tutsak bir hayat yaşamaktadır. Yaşadığı hayattan memnun olmayan sekreter Nesteren patronu Refik Bey’e kalbini kaptırmıştır. Ev arkadaşı “Black Diamond” Belkıs onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışsa da başaramaz. Nesteren’in aşk ile uyanarak merakının başgöstermesi onu hem kendini sorgulamaya götürecek hem de Evin ile yollarını kesiştirecektir. Romanda, karakterlerin değişime iten sebepler işlenirken arka planda sır ve gerilim yüklü bir hikaye akıyor. “Okuyucu aslında karakterden bir adım önde” diyen Şenay Ordu, “Okur ne olduğunu biliyor ancak sorduğu soru şu olacak ‘Niye?’ dolayısıyla yavaş yavaş karakteri sora sora daha yakından tanıyabilecek” diyor.

NATASCHA KAMPUSCH’ÜN HİKAYESİ İLHAM OLDU

Avusturya’da Wolfgang Priklopil tarafından 10 yaşında kaçırılıp 18 yaşında kaçmayı başaran Natascha Kampusch’ün hikayesinden etkilendiğini söyleyen Yazar Şenay Ordu romanın doğuşunu şöyle anlattı: “Bu olaydan sonra kaçış hikayeleri ilgimi çekmeye başladı. ‘Bana Vera De’ nin konusu bu kaçış hikayesinden doğdu. Kitabıma Evin’le başladım. Ama bir süre geçince sezgisel yazara dönüşüyorum ve hikaye kendisi devam ediyor. Dolayısıyla Nesteren ve diğer karakterler romana sonradan girdiler. Ama Nesteren, öne geçti.”