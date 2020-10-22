Linet özgürlüğe yelken açtı

Bir süredir yelken eğitimi alan ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde Bozburun’a gitti. Maviliklere açılan Linet, 'Deniz bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Bu yüzden fırsat buldukça kendimi denize atmayı seviyorum. Bir süredir yelken eğitimi alıyorum. Sadece merak değil, profesyonel olarak yapmayı seviyorum’’ açıklamasını yaptı.

