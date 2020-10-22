22 Ekim 2020 Perşembe 18:33 | Son Güncelleme:
Linet özgürlüğe yelken açtı
Yazın son günlerinin tadını Marmaris - Bozburun'da çıkarmaya devam eden Linet, yelken sporuna merak sardı.
Bir süredir yelken eğitimi alan ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde Bozburun’a gitti. Maviliklere açılan Linet, 'Deniz bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Bu yüzden fırsat buldukça kendimi denize atmayı seviyorum. Bir süredir yelken eğitimi alıyorum. Sadece merak değil, profesyonel olarak yapmayı seviyorum’’ açıklamasını yaptı.