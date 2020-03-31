Leyla Lidya Tuğutlu'dan evde Mozart performansı
En son ‘Kızım' dizisinde rol alan Leyla Lidya Tuğutlu, oyunculuğun yanı sıra müzik alanındaki hünerlerini de sosyal medyadan yayımladı.
Karantina günlerinde uzun süredir yapmadıklarını yaptığını anlatan oyuncu, piyanonun başına geçti ve besteci W. Amadeus Mozart’ın Türk Marşı olarak da bilinen Rando Alla Turca isimli eserini çaldı. Oyuncu “Mesela benim için aylarca elimi sürmediğim piyano, okumadığım kitaplar var" yazdı.
Tuğutlu, ailesine piyano konseri verdi.