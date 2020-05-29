Leblebi yatağa mahkum etti

Götürüldüğü hastanede, duran kalbi yeniden çalıştırılan ve 63 gün tedavi gören Ömer bebek yatağa mahkum kaldı. Oğlunun bakımı için destek istediğini söyleyen baba Ferhat Koçak, "Şu anda şahsi yardımlarla geçiniyoruz. Pandemi dolayısıyla devletimizin bir miktar desteği var. Ömer Asaf’ın tedavisi süreci için yardım bekliyoruz” dedi.