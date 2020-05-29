29 Mayıs 2020 Cuma 23:59 | Son Güncelleme:
Leblebi yatağa mahkum etti
Kocaeli'nde, Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Ömer Asaf, 4.5 ay önce leblebinin boğazına kaçmasıyla nefessiz kaldı.
Götürüldüğü hastanede, duran kalbi yeniden çalıştırılan ve 63 gün tedavi gören Ömer bebek yatağa mahkum kaldı. Oğlunun bakımı için destek istediğini söyleyen baba Ferhat Koçak, "Şu anda şahsi yardımlarla geçiniyoruz. Pandemi dolayısıyla devletimizin bir miktar desteği var. Ömer Asaf’ın tedavisi süreci için yardım bekliyoruz” dedi.