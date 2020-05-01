Lavanta ve ıhlamur çayı susuzluğu giderir

Ramazan ayında karbonhidrat ağırlıklı iftar ve sahur sofralarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş,“Koronavirüs pandemisi nedeniyle evdeyiz. Birçok kişi mutfakta vakit geçiriyor, birçoğu da ekmek yapıyor. Bu nedenle karbonhidrat tüketiminde ciddi bir artış oldu. Oruç tutarken de ekmekten uzak durun. Unutmayın sahurda ne kadar çok karbonhidrat tüketirseniz, ertesi gün o kadar çok acıkır ve susarsınız” diyor. İftarda orucumuzu açtıktan sonra suya bir anda yüklenmememiz gerektiğinin altını çizen Dr. Aktaş, "İftardan sahura kadar her yarım saatte bir olmak kaydıyla su içerek vücudumuzdaki dengeyi sağlayabiliriz. Fazla su vücuttan böbrekler aracılığı ile atıldığı için daha çok susamamıza neden olur, bu nedenle bir anda bir sürahi su tüketmek doğru değil. Lavanta ve ıhlamur çayları susuzluğa iyi gelir, tüketilmesinde fayda vardır, adaçayı gibi bitkiler mide ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak hazımsızlığa iyi geleceğinden iftar ve sahurda tüketilebilir” dedi.