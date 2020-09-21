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  • 'Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in rolü üzerine yapıştı... Karadenizli değil Sivaslı!
21 Eylül 2020 Pazartesi 20:19 | Son Güncelleme:

'Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in rolü üzerine yapıştı... Karadenizli değil Sivaslı!

'Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in rolü üzerine yapıştı... Karadenizli değil Sivaslı!

'Kuzey Yıldızı' dizisinde Karadenizli Yıldız karakterini başarıyla oynayan Aslıhan Güner, “Beni gerçekten Karadenizli sanıyorlar ama Sivaslıyım” dedi.

‘Kuzey Yıldızı’ dizisiyle geniş bir kitleye ulaşan Aslıhan Güner, çekimlerden bulduğu ilk fırsatı eşi Mert Kılıç ile birlikte değerlendirdi. Set nedeniyle bir süredir Ordu’da yaşayan Aslıhan Güner, Metropol AVM'de eksiklerini tamamladı. Oyuncu, canlandırdığı karakter nedeniyle kendisini Karadenizli zannedenler olduğunu söyledi. Aslen Sivaslı olan Güner, “Reytinglerimiz de güzel, seyirci de mutlu, biz de çok mutluyuz. Beni Karadenizli zannedenler çok fazla var. Çünkü en az bir Karadenizli kadar Karadeniz aşığıyım“ dedi. Pandemi döneminde eşiyle güzel zaman geçirdiklerini de anlatan Aslıhan Güner, “Birkaç gün birbirimize ufak şeyler oldu ama sonra o kadar iyi oldu ki, dedim ki evet biz hiç bir şekilde bir problem yaşamamışız. Temizlik işinde birbirimize destek olduk. Eş olmak böyle bir şey” ifadelerini kullandı. 

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