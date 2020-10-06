06 Ekim 2020 Salı 19:22 | Son Güncelleme:
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci eşi Hande Soral ile aşka geldi! 'Böyle ayrılıklar hep olsun'
Oyuncu Hande Soral, ‘Kuzey Yıldızı' dizisi için Ordu'da bulunan eşi İsmail Demirci'nin İstanbul'a gelmesiyle keyifli bir gün geçirdi.
Haftada bir İstanbul’a gelen İsmail Demirci, “Bir ömür beraberiz. Böyle ayrılıklar hep olsun’’ dedi. Yeni sezon için teklifler alan Hande Soral, "Benim için senaryo önemli. Dijital ya da televizyon olması önemli değil. Senaryoyu beğendikten sonra gerekirse şehir dışında da çalışılır’’ dedi.