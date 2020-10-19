19 Ekim 2020 Pazartesi 22:37 | Son Güncelleme:
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner üç farklı rolle izleyici karşısında
‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisiyle iki yıldır ekranlarda olan Aslıhan Güner, iki ayrı sinema filminde canlandırdığı farklı rollerle izleyiciyle buluşuyor.
Son zamanlarda hayat verdiği kuvvetli karakterlerle dikkat çeken oyuncu, dizide tuttuğunu koparan inatçı bir Karadeniz kadınını canlandırırken, ‘Hanımağanın Gelinleri’ adlı filmde ise Alman aksanlı ‘Defne’ karakteriyle izleyiciyle buluşmuştu.
Son olarak 'Komutan' filminde bebeğini katliamda kaybetmiş bir Türkmen kadınına hayat verecek olan Güner, 2020 yılında üç farklı proje ile izleyici ile buluşmuş olacak.