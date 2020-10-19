Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner üç farklı rolle izleyici karşısında

Son zamanlarda hayat verdiği kuvvetli karakterlerle dikkat çeken oyuncu, dizide tuttuğunu koparan inatçı bir Karadeniz kadınını canlandırırken, ‘Hanımağanın Gelinleri’ adlı filmde ise Alman aksanlı ‘Defne’ karakteriyle izleyiciyle buluşmuştu.

Son olarak 'Komutan' filminde bebeğini katliamda kaybetmiş bir Türkmen kadınına hayat verecek olan Güner, 2020 yılında üç farklı proje ile izleyici ile buluşmuş olacak.

