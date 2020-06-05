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  3. Kuzey ve Yıldız çift terapisinde... Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde neler olacak?
05 Haziran 2020 Cuma 19:36 | Son Güncelleme:

Kuzey ve Yıldız çift terapisinde... Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde neler olacak?

Kuzey ve Yıldız çift terapisinde... Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde neler olacak"

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın ekrana gelecek 28. bölümünde neler yaşanacak? Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümü: Kuzey'le Yıldız, çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın ekrana gelecek 28. bölümünde Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız’a, Kuzey’in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin’e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin’e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız’la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir. Kuzey'le Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır?

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