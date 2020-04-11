Kutsi ve Feyza Çıpa ayrılığının ardındaki sır
Oyuncu Feyza Çıpa şarkıcı Kutsi ile 7 yıllık ilişkisini noktaladığını duyurmuştu. Çiftin yüzüklerini takan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'na ayrılığın nedeni soruldu.
Kasapbaşoğlu, "Ben de sosyal medyadan öğrendim. Feyza'yı aradım. 'Şuanda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kendimi iyi hissedince seni arayacağım. Lütfen bana kırılma' dedi" diye konuştu. Usta oyuncu ‘Bunun ardında evlenememekten doğan bir kriz yok bence. Temmuz ayına nikah günü almışlardı’ diye ekledi.