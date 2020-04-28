Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın aşkı konserde bulmuş
Kuruluş Osman'da Selcan Hatun'u oynayan Didem Balçın'ın hayatını değiştiren konser.
Ünlü isim, evlilik hazırlığı yaptığı Can Aydın ile geçen seneki Kenan Doğulu konserinde tanıştığını anlattı. 27 Nisan’da nişanlısıyla birinci yıllarını kutlayan Balçın, duygularını şu sözlerle anlattı: “Konser başlamış kalabalık bir grup eğleniyoruz. Bir ara seninle merhabalaştık, tanıştık… Aylar sonra tekrar karşılaştığımızda bugün bunların olacağını ikimizde bilemezdik.”