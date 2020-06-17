Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 26. bölümünde hedefte Kulucahisar var!
17 Haziran 2020 Çarşamba 02:22 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 26. bölümünde hedefte Kulucahisar var!

Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 26. bölümünde hedefte Kulucahisar var!

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 26'ıncı bölümünde; Kayı Obası'ndaki büyük savaşın sonunda Sofia kaçıyor, Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor!

Kuruluş Osman’da bu haftaki yeni bölümünde: Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. 

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

Trump sinyali vermişti... ABD harekete geçiyor!
Eyaletler arası seferler iptal... Alarm seviyesi yükseltildi!
Rusya'da Libya açıklaması!
Trump'tan tarihi imza!
Darbeci Hafter'i köşeye sıkıştıracak hamle! Libya Başbakanı Sarrac'dan BM'ye mesaj!
Bursa'da Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Bursa'da Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte i&#

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü say

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı