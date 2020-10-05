Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yurtdışı için anlaştı

Kuruluş Osman dizisindeki Burçin Hatun karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Aslıhan Karalar, "Yurtdışından iki sinema filmi teklifi aldım. Şu an görüşme aşamasındayız. Bir filmimin çekimleri bitti. Pandemi sürecinden dolayı yayın tarihi askıya alındı’’ diye konuştu.



Bir gençlik dizisinde rol almayı çok istediğini dile getiren Karalar, "Romantik komedi ve liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir" dedi.

