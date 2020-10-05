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  • Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yurtdışı için anlaştı
05 Ekim 2020 Pazartesi 20:12 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yurtdışı için anlaştı

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yurtdışı için anlaştı

‘Kuruluş Osman'daki performansıyla dikkat çeken Aslıhan Karalar, yurtdışında iki sinema filmi teklifi aldığını söyledi.

Kuruluş Osman dizisindeki Burçin Hatun karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Aslıhan Karalar, "Yurtdışından iki sinema filmi teklifi aldım. Şu an görüşme aşamasındayız. Bir filmimin çekimleri bitti. Pandemi sürecinden dolayı yayın tarihi askıya alındı’’ diye konuştu.

Bir gençlik dizisinde rol almayı çok istediğini dile getiren Karalar, "Romantik komedi ve liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir" dedi.

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