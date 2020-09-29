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  • Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dile getirdi! 'Para uçup gider, eğitim seninle kalır'
29 Eylül 2020 Salı 23:15 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dile getirdi! 'Para uçup gider, eğitim seninle kalır'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dile getirdi! 'Para uçup gider, eğitim seninle kalır'

‘Kuruluş Osman'da canlandırdığı ‘Burçin Hatun' karakteriyle dikkat çeken Aslıhan Karalar, farklı karakterleri oynamanın kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, “Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektiriyor. Hala eğitimlerime devam ediyorum. Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey öğrendiklerinizdir” diye konuştu.

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