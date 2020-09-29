Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dile getirdi! 'Para uçup gider, eğitim seninle kalır'

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, “Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektiriyor. Hala eğitimlerime devam ediyorum. Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey öğrendiklerinizdir” diye konuştu.