  • $7,7998
  • 9,1899
  • 477.767
  • 1153.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Ekim 2020 Salı 18:31 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman sezona başlıyor

Kuruluş Osman sezona başlıyor

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Didem Balçın'ın başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi sezonun ilk bölümüyle nefesleri kesecek.

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye’nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey’e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola’yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası’nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans’ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar’dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey’in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası’nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar’dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey’in dönüşüyle Kayı Obası’ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar’a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye

Terör örgütü PKK'ya ait giriş ve 4 çıkışı olan mağara kullanılamaz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aynalarını satmak isterken tüm dünyanın diline düştüler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.