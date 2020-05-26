Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7405
  • 7,4102
  • 370.494
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde Alişar ve Dündar'ın cezası kesiliyor
26 Mayıs 2020 Salı 21:49 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde Alişar ve Dündar'ın cezası kesiliyor

Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde Alişar ve Dündar'ın cezası kesiliyor

Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.

Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde, Osman Bey, Bala Hatun’la evlenir. Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?


ABD'de dehşet anları... Polis şüpheliyi boğarak öldürdü
Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu
Mehmetçik tank ve uçaksavarlarla nefes kesti... Tam isabetle vuruldu
Galatasaray'a Onyekeru'dan kötü haber
Türk uçağı Çad'a ulaştı
Koronavirüs ayarlı horon görenleri gülümsetti

Koronavirüs ayarlı horon görenleri gülümsetti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

ŞOK 27 Mayıs - 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu çıktı!

Yeni kareler ortaya çıktı! İşte Yassıada'da yaşananlar...