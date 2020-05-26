Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde Alişar ve Dündar'ın cezası kesiliyor

Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde, Osman Bey, Bala Hatun’la evlenir. Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

