Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi

Hancı, "Yetkililerimizin 'evde kal' çağrılarını dinledik, 'WhatsApp' üzerinden görüntülü olarak eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 6 yıldır filografi, kağıt rölyef, quilling (kağıt kıvırma), takı tasarım ve boyama tekniklerini anlatan veren Hancı, kursiyerlerinin uzak eğitimden memnun kaldığını belirtti. Şazime Hancı, "Kursiyerler arasında sağlık çalışanlarımız, polisimiz, komutanlarımız, öğretmenlerimiz da mevcut" diye konuştu.