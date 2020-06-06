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  3. Küresel anksiyete salgını kapıda
06 Haziran 2020 Cumartesi 21:26 | Son Güncelleme:

Küresel anksiyete salgını kapıda

Küresel anksiyete salgını kapıda

Covid 19 salgınıyla mücadelede alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilip hayat normale dönmeye başlarken; salgının psikolojik etkileri konuşulmaya devam ediyor.

Salgının özellikle kaygıyı artırdığını belirten psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, anksiyete pandemisinin küresel bir hal aldığını kaydetti. Aşırı korku, kaygı ve stresin bağışıklık sistemini baskıladığını kaydeden Tarhan, özellikle Koronavirüsle beraber yaşamaya alışmamız gerektiğini belirtti. Bu tür bütün travmaların psikolojik ve sosyolojik etkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onun için kitaplarda ‘Pandemiler psikolojik fenomenlerdir’ yazar. Pandemiye verilen psikolojik tepkiler toplumda çok fazla oluyor. Bu tepkiler de kronik stres haline dönüşürse bağışıklık sistemini bastırıyor, bağışıklık sistemimiz de iyi çalışamadığı zaman hastalığa aday haline geliyoruz. Korktuğumuz şeyi davet etmiş oluyoruz aslında. Bu nedenle korku burada makul seviyede olmalıdır. Makul korku rasyonel bir kaygıdır, sağlıklıdır ve insanı korur” diye konuştu.

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