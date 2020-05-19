Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final bölümü!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 2017 yılından bu yana Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadir Gecesi’ne özel final bölümüyle yayınlandı. Yarışmanın final bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan bağlanarak yarışmacıları tebrik etti. Peki, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2020 kim oldu? İşte detaylar..



KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI’NDA FİNAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından 2017'den bu yana ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Kadir Gecesi yayınlanacak finalinin çekimlerine görüntülü bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz çekilen yarışmanın final bölümü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımıyla gerçekleşti.

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Her yılı TRT 1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bu yıl yine birbirinden güzel sesli yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Her bölümde 5 yarışmacı arasından gün birincisi seçildiği yarışmada final heyecan yaşanıyor. Yarışmanın birincisi henüz belli olmadı. Bu akşam (Kadir Gecesi) yayınlanan bölümünde birinci belli olacak.