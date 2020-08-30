Kung Fu Panda 2 filmi televizyon ekranlarında! Kung Fu Panda 2'nin konusu nedir ve seslendirme kadrosunda kimler vardır?

Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po kung fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir ki? Tabi ki de bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.

“Şrek”, “Madagaskar” gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Dreamworks Animation stüdyolarının 3D teknoloji ile süslediği devam filmi “Kung Fu Panda 2'nin yönetmenliğini ilk filmin senaristleri arasında da yer alan Jennifer Yuh üstleniyor...

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise pandamız Po'ya hayat veren Jack Black'in yanısıra Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Gary Oldman gibi yıldız isimler göze çarpıyor...