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  3. Kung Fu Panda 2 filmi televizyon ekranlarında! Kung Fu Panda 2'nin konusu nedir ve seslendirme kadrosunda kimler vardır?
30 Ağustos 2020 Pazar 18:40 | Son Güncelleme:

Kung Fu Panda 2 filmi televizyon ekranlarında! Kung Fu Panda 2'nin konusu nedir ve seslendirme kadrosunda kimler vardır?

Kung Fu Panda 2 filmi televizyon ekranlarında! Kung Fu Panda 2'nin konusu nedir ve seslendirme kadrosunda kimler vardır"

Kung Fu Panda 2 filminin konusu nedir ve seslendirme kadrosunda kimler vardır? Kung Fu Panda 2 filminin orijinal seslendirme kadrosunda yıldız isimler Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman ve Gary Oldman bulunuyor. Kung Fu Panda 2'nin konusu: Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve kung fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine başrolde karşımıza çıkıyor.

Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po kung fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir ki? Tabi ki de bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.

“Şrek”, “Madagaskar” gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Dreamworks Animation stüdyolarının 3D teknoloji ile süslediği devam filmi “Kung Fu Panda 2'nin yönetmenliğini ilk filmin senaristleri arasında da yer alan Jennifer Yuh üstleniyor... 

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise pandamız Po'ya hayat veren Jack Black'in yanısıra Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Gary Oldman gibi yıldız isimler göze çarpıyor...

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