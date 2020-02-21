Kulak iltihabı beslenme hatasından olabilir

KBB Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, “Orta kulakta enfeksiyona neden olan iki önemli etkenden biri östaki borusunun kapanması. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının dışında reflü de östaki borusunun kapanmasına neden oluyor” dedi ve ekledi: Özellikle yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden oluyor. Çocukların anatomileri gereği yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem (şişlik) nedeniyle orta kulağın havalanması bozulur. Bu da orta kulak iltihabına yol açar.”