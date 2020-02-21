Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kulak iltihabı beslenme hatasından olabilir

Kulak iltihabı beslenme hatasından olabilir

Kulak iltihabı beslenme hatasından olabilir

Soğuk havalar pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırlarken özellikle orta kulak iltihabı çocukların sağlığını tehdit eden rahatsızlıkların başında geliyor.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, “Orta kulakta enfeksiyona neden olan iki önemli etkenden biri östaki borusunun kapanması. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının dışında reflü de östaki borusunun kapanmasına neden oluyor” dedi ve ekledi: Özellikle yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden oluyor. Çocukların anatomileri gereği yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem (şişlik) nedeniyle orta kulağın havalanması bozulur. Bu da orta kulak iltihabına yol açar.” 


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Tür

Ölümden kaçış konvoyu! İdlib'den göç sürüyor...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

ABD'nin tarihine damga vurdu! İşte hayata dokunan sözleri...

Gribe karşı birebir yapımı çok kolay! İşte şifalı çay...