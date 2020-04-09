Kubilay Aka, Ali Atay ve Murat Onbul imzalı 'Yokluğunda' şarkısı telife takıldı
Oyuncu Kubilay Aka, Ali Atay ve Murat Onbul imzalı ‘Yokluğunda' adlı şarkı için yalnızca Atay'dan izin alınca eser telif haklarına takıldı.
RECEP ASLAN
Şarkısını dijital platformdan kaldıran eser için konuşan Aka, “Biz şarkının tek yazarı Ali Atay olarak biliyorduk. Sadece ondan izin aldık. Ama ikinci bir yazarı olan Murat Onbul da varmış. Bilmediğimiz için şarkıyı yayınladık. Şarkı çıkınca Murat bey aramış ve benim de hakkım var demiş. Öyle olunca da biz şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık” dedi.