Kubilay Aka, Ali Atay ve Murat Onbul imzalı 'Yokluğunda' şarkısı telife takıldı

RECEP ASLAN



Şarkısını dijital platformdan kaldıran eser için konuşan Aka, “Biz şarkının tek yazarı Ali Atay olarak biliyorduk. Sadece ondan izin aldık. Ama ikinci bir yazarı olan Murat Onbul da varmış. Bilmediğimiz için şarkıyı yayınladık. Şarkı çıkınca Murat bey aramış ve benim de hakkım var demiş. Öyle olunca da biz şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık” dedi.