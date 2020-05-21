Kuaförler ve berberler çalışıyor mu? Berberler ve kuaförler kaça kadar açık?

Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Uzun süredir kapalı olan kuaförler, berberler ve güzellik salonları alınan yeni kararlar sonrası kontrollü bir şekilde açıldı. 24 Mayıs Pazar günü kutlayacağımız Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni çalışma saatleri ile ilgili duyuruyu yaptı. Peki, Kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık? İşte merak edilen detaylar...



KUAFÖRLER VE BERBERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.