Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptırmalı

Özellikle kronik hastalıkları olan ve 65 yaşın üzerinde olan kişilerin her yıl mevsimsel grip aşısını ve pnömoni aşısını yaptırmaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu kişiler için sadece Covid-19 değil, bu aileden gelen diğer grip virüsleri de ciddi risk taşır” uyarısında bulundu. Verem aşısı ve kızamık aşısı gibi aşıların immün sistemi daha hazırlıklı yaptığı ve bu tür salgınlarda koruyucu olabileceği konusunun tartışıldığını belirten Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu konuda henüz kesin bir kanıt yok. Daha önceden yaptırılmış olan bu tür güçlü koruyucu özelliği olan aşıların vücudun immün sistemini daha hazırlıklı hale getirdiği bir gerçek. Pandemi süreci öncesinde düzenli aşılarını yaptırmış kişilerin immün sistemlerinin daha dirençli olacağı akla yatkın” dedi.