Köy çocuklarına internetten hediye yardımı

Çuvallarla oyuncak toplayan Özger, taşımalı eğitim gerçekleştirildiği okulundaki öğrencilerin tamamına kendi aracıyla ulaşmaya başladı. Topladığı oyuncaklarla çocukları sevindiren öğretmen, arabayla çıkamadığı bazı evlere ise sırtındaki oyuncaklarla dolu çuvallarla öğrencilerine ulaştı.