31 Mayıs 2020 Pazar 21:55 | Son Güncelleme:
Köy çocuklarına internetten hediye yardımı
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Köyü Şehit Nihat Deniz Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Deniz Özger, çocukları sevindirmek için internetten yardım kampanyası düzenledi.
Çuvallarla oyuncak toplayan Özger, taşımalı eğitim gerçekleştirildiği okulundaki öğrencilerin tamamına kendi aracıyla ulaşmaya başladı. Topladığı oyuncaklarla çocukları sevindiren öğretmen, arabayla çıkamadığı bazı evlere ise sırtındaki oyuncaklarla dolu çuvallarla öğrencilerine ulaştı.