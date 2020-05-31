Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Köy çocuklarına internetten hediye yardımı
31 Mayıs 2020 Pazar 21:55 | Son Güncelleme:

Köy çocuklarına internetten hediye yardımı

Köy çocuklarına internetten hediye yardımı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Köyü Şehit Nihat Deniz Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Deniz Özger, çocukları sevindirmek için internetten yardım kampanyası düzenledi.

Çuvallarla oyuncak toplayan Özger, taşımalı eğitim gerçekleştirildiği okulundaki öğrencilerin tamamına kendi aracıyla ulaşmaya başladı. Topladığı oyuncaklarla çocukları sevindiren öğretmen, arabayla çıkamadığı bazı evlere ise sırtındaki oyuncaklarla dolu çuvallarla öğrencilerine ulaştı.


Trump, ANTIFA'yı 'terör örgütü' ilan etti
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. hakkında karar verildi
Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede...
MSB detayları paylaştı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra tekrar ibadete açıldı

Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra tekrar ibadete açıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

'Saklı güzellik' ziyaretçilerini bekliyor

Yaylalar çiçeklerle boyandı! O peynirin sırrı bu otlarda...