Köy çeşmesine virüs yasağı

Köy muhtarlığı köy çeşmesinden su doldurmak için dışarıdan gelenlere yasakladı. “Virüs salgını tedbirleri gereğince köyümüzden su doldurmak, dışarıdan gelenlere yasaklanmıştır. Sağlıklı bir yaşam diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Evlik Köyü Muhtarlığı” yazılı afiş köy çeşmesi başına asıldı. İçme suyu temin etmek için çeşme başına gelenler ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.