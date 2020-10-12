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12 Ekim 2020 Pazartesi 21:28 | Son Güncelleme:

Köy çeşmesine virüs yasağı

Köy çeşmesine virüs yasağı

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Evlik Köyü'nde koronavirüse karşı ilginç bir tedbir alındı.

Köy muhtarlığı köy çeşmesinden su doldurmak için dışarıdan gelenlere yasakladı. “Virüs salgını tedbirleri gereğince köyümüzden su doldurmak, dışarıdan gelenlere yasaklanmıştır. Sağlıklı bir yaşam diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Evlik Köyü Muhtarlığı” yazılı afiş köy çeşmesi başına asıldı. İçme suyu temin etmek için çeşme başına gelenler ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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