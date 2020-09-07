Kovid-19'a yakalananların yüzde 11.5'i sağlıkçı

Sahada her türlü koruyucu ekipmana rağmen toplumda hastalığa yakalananların yüzde 11,5’i sağlık çalışanlarından oluşuyor. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 29 bin 865 sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış, tüm toplumun hastalığa yakalanma oranı yüzde 1,2 iken sağlık çalışanlarında bu oran yüzde 11,5’e ulaştı.

MOTİVASYON DÜŞMEMELİ



Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, “İyileştirmeler alkışı hak ediyor ancak pandemi ve çalışan motivasyonumuz açısından her türlü mücadele ve iyileştirme girişimine devam edeceğiz” dedi. Dr. Özer, “Maalesef son bir haftada dokuz sağlık çalışanımız hayatını kaybetti alınan her türlü koruyucu önleme rağmen sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu aşikar" diye konuştu.