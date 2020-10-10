Kovid-19 diğer hastalıkları unutturdu

Yakınması olsun, olmasın virüs korkusundan insanların hastaneye gitmekten çekindiklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Kovid-19 konuşur olduk ama diğer hastalıkları unuttuk. Oysa o hastalıklar yok olmadı. Kalp hastalıkları da kanser hastalıkları da dün ne ise bugün de aynı durumda. Bu yıl da dünyada 18 milyon kişi kansere yakalanacak. Bu yıl kanser hastalığına yakalananların tanıları daha geç evrelerde konmuş ve tedavilerine daha geç başlanmış olacağı için ortalama tedavi başarıları da eskisine göre daha kötü olacak. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli” açıklamasında bulundu. Kanser ve kalp gibi olası hastalıkların erken evrelerinde tanılarının konması ve tedavilerinin başarılı olmasını sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Yakınmaları olan hastalar, hele bu yakınmalar artarak seyrediyorsa, bunların altta yatan nedeninin ne olduğu konusunda gerekli araştırmaların yapılması için sağlık kurumlarından kaçmamalı. Akciğer, kalp, tansiyon, şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklar nedeniyle izlenmekte olan hastalar kontrollerini Kovid-19 nedeniyle aksatmamalı. Bunları yapmazsak ve sağlık ile ilgili sorunların yalnızca Kovid-19 olmadığını anlatamazsak gecikme ve ihmallerden doğacak hasar ve kayıplar pandeminin yarattığı hasar ile yarışır hale gelebilir” uyarısında bulundu.